شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يفتح ملف الغرق بشاطئ النخيل بالعجمى وتطوير الأسواق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اجتماعين غداً الثلاثاء، أولهما لاستمرار بحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حى العجمى بالإسكندرية .

أما الإجتماع الثاني المزمع عقده بلجنة الإدارة المحلية غدا يتمثل في مناقشة خطة الحكومة بشأن تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى الجمهورية .

وكانت الحكومة قد ذكرت في خطتها عن العام المالي الجاري، تفصيلا الخطي التي تتم في الأسواق العشوائية، مشيرة إلي أنه يبلغ عددها 1105 سوقاً بإجمالي عدد وحدات تقديري 306.3 الف وحدة.

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واشارت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أن التكلفة التقديرية لها نحو 44 مليار جنية،وتم تنفيذ 18 سوقاً وجاري العمل في عدد 22 سوقا.

وفي سياق متصل، نوهت الحكومة إلي أن المناطق غير المخططة،والتي تُمثل 37% من الكتلة العمرانية بالمدن بإجمالي مساحة 152 الف فدان على مستوى الجمهورية، وتقدر تكلفتها بنحو 318 مليار جنية (تم تنفيذ 53 منطقة وجاري التنفيذ في عدد 17 منطقة).