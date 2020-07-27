شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: ملتزمون بكافة قواعد الدعاية ولن نعقد أى مؤتمرات جماهيرية نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء ابو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب ملتزم بكافة بالضوابط والقواعد التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال فترة الدعاية الأنتخابية لمجلس الشيوخ، ويأتى ذلك فى إطار التدابير والاحتياطات الوقائية اللازمة التى اتخذتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، وعدم إقامة أى تجمعات أو لقاءات قد تزيد من فرص انتقال العدوى بفيروس كورونا، واستمرار دعم الحزب للدولة المصرية في اجتياز هذا المرض.

وأضاف رئيس حزب الوفد أن الاعتماد بشكل كبير في الدعاية الانتخابية سيكون على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام كافة وسائل الإعلام الحديثة، والتى تستهدف التواصل مع الناخبين والترويج للبرامج الانتخابية للمرشحين وإمدادهم بكافة المعلومات عن كل مرشح عن الحزب فى محافظته حتى يكون هناك مزيد من الوعى لدى الناخبين بمرشحى بيت الأمة.

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وكانت قد كشفت الغرفة الإعلامية للوفد، عن التواصل المستمر على مدار الساعة بين رئيس الحزب والمرشحين، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم، وإزالة أى من المعوقات التى قد تواجههم خلال العملية الانتخابية.