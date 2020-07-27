صور.. براءة المتهمين فى قضية "جزيرة آمون" بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قضت محكمة جنايات أسوان، برئاسة المستشار محمد على، اليوم الاثنين، بالبراءة للمتهمين باستعمال القوة فى القضية رقم 106 لسنة 2020، والمعروفة إعلاميًا بـ"جزيرة آمون"، وسط فرحة وزغاريد من أسرة المحبوسين أمام مجمع محاكم أسوان، مرددين هتاف "يحيا العدل".

وقضت المحكمة بالبراءة لصالح 5 متهمين "3 منهم كانوا محبوسين على ذمة القضية من 22 ديسمبر 2019، و2 غيابيًا، بعد أن وجهت النيابة لهم تهمة استعمال واستعراض القوة وتكدير الأمن والسلم العام، بسبب دفاعهم عن جزيرة "قلادة" والمعروفة بجزيرة أمون.

وكانت مناوشات وقعت فى نوفمبر 2019 بين مجموعة من الأهالى وأحد رجال الأعمال على خلفية محاولة رجل الأعمال استلام الجزيرة والشروع في بناء منتجع سياحي عليها وهو ما رفضه بعض الأهالى بحجة أن أرض الجزيرة ملك لهم ولأجدادهم.

