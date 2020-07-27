"توصيلة الموت".. كشف لغز ذبح "سائق توكتوك" في صحراء برج العرب بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في كشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مذبوح بصحراء برج العرب، إذ تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 3 متهمين بدافع سرقة مركبة دراجة آلية "توكتوك".

تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة سائق توك توك في منطقة صحراوية بالقرب من مساكن "ابني بيتك".

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة "سامح. م. م" 19 عامًا، سائق توكتوك، ملقى بين كومتي تراب وسط الصحراء.

وبمناظرة الجثة، تبين وجود جرح ذبحي بالرقبة وتهشم الوجه والرأس بقطعة حجارة، ويرتدي كامل ملابسه، وعثر بين طيات ملابسه على بطاقة رقم قومي تثبت هويته.

جرى تشكيل فريق بحث ضم اللواء محمد الجمصي، رئيس مباحث الإسكندرية، العميد رمضان عبد الرحمن، رئيس مكتب جرائم النفس بالمديرية، والمقدم صلاح الأنور، والمقدم عمرو الدفراوي، مفتشي مباحث قطاع غرب.

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وأسفرت جهود فريق البحث من خلال فحص كاميرات المراقبة والتحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الوهاب، مدير مباحث الإسكندرية، أن مرتكب الواقعة هو "إسلام. أ. ع" 20 عاما، عامل باليومية، بالاشتراك مع صديقه "محمد. ي" 20 عاما، وتورط زوج شقيقة الأول "أحمد. ر. أ" 35 عاما

ألقى القبض على المتهمين، وجميعهم يقيمون في قرية عثمان بن عفان بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب.

واعترف المتهم الأول باستدراج المجني عليه لتوصيله إلى مساكن "ابني بيتك" وغافله في الطريق، وذبحه بـ"كتر"، وأجهز عليه بضربه على رأسه بحجر.

وأشار المتهم إلى سرقته التوكتوك والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه ومقابلة شريكه في المكان المحدد مسبقا بينهما لتسليمه التوكتوك وتغيير ملابسه الملطخة بالدماء.

وأضاف المتهم أن زوج شقيقته علم بالواقعة بعد وقوعها وحصل على الهاتف المحمول إلا أنه أشعل النيران به.

وأمرت نيابة برج العرب بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيق، وتشريح جثة المجني عليه، وطلب تحريات المباحث.