صور.. محافظ أسيوط يفتتح الوحدة البيطرية في أبوتيج و"المجزر اليدوي" بالبدارى

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، مبنى الوحدة البيطرية بقرية الأقادمة بمركز أبوتيج بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، والمجزر اليدوي بقرية عرب مطير بمركز البداري بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه.

رافق المحافظ، خلال الافتتاح، المهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى، ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والدكتور صلاح على قطب مدير التخطيط والمتابعة بمديرية الطب البيطرى ومساعدي رئيس المركز ورؤساء القرى.

وبدأ محافظ أسيوط، جولته بمركز أبوتيج بإفتتاح الوحدة البيطرية بقرية الأقادمة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، وتفقد أقسام الوحدة، واستمع إلى شرح لبعض الأجهزة الطبية الحديثة التي جرى استخدامها في الوحدة من تلقيح صناعي وأجهزة أشعة حديثة وأشاد بمستوى الوحدة وتجهيزاتها.

وافتتح المحافظ – خلال جولته بمركز البداري، المجزر اليدوي بقرية عرب مطير وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية والذي تم انشاؤه بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه، مشيرًا إلى أهمية المجزر لإجراء عمليات الذبح داخل المجزر تحت إشراف الطب البيطري لضمان تقديم اللحوم الطازجة بطريقة سليمة وآمنة بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.