صور.. محافظ المنيا يتابع أعمال استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمركز العدوة، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
وأكد محافظ المنيا، استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام العطلات (الجمعة والسبت)، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفقد المحافظ، سير العمل بالمركز وإجراءات استقبال الطلبات، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.
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