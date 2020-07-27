ضبط 12 طن جبن فاسد داخل مصنع غير مرخص في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، 12 طنًا و300 كجم جبن منتهي الصلاحية، غير صالح للاستهلاك الآدمي، بمصنع لمنتجات الألبان بمنطقة المنتزه، قبل طرحها للبيع بالأسواق.

كانت معلومات وردت لضباط المباحث، بحيازة مالك مصنع لمنتجات الألبان غير مرخص بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث، كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية.

استهدفت حملة المصنع المشار إليه، وعثر على 12 طن و300 كيلو جرام جبن "أبيض"، فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصه الطبيعية.

حُرر محضرًا بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.