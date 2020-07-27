39 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا في السودان

سجلت السودان 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

(كوفيد -19) ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11424 حالة.ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن الوزارة قولها اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 720 .. مشيرة إلى أن 49 حالة تماثلت للشفاء ،ليبلغ إجمالي المتعافين 5939.وأشارت إلى أن 14 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة 18 ولاية بالبلاد في حين سجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم 34 حالة ، وولاية الجزيرة 2 ، نهر النيل 2 حالة وولاية القضارف حالة واحدة .

وأعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 11 ألفًا و237 إصابة.

ذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، يوم الخميس الماضي- أنه تم تسجيل وفاتين جديدتين ليبلغ إجمالي الوفيات 708 حالات وفاة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.