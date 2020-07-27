وفاة 11 شخصًا في إسرائيل جراء إصابتهم بكورونا

سجلت إسرائيل، اليوم الإثنين، وفاة 11 شخصًا جراء إصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 473 منذ بدء تفشي الوباء، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

إلى ذلك قالت الوزارة إن عدد المصابين بالفيروس بلغ 62626 حتى صباح اليوم، مضيفة أن 300 مصاب حالتهم خطيرة، بينهم 104 تم

وصلهم بجهاز التتفس الاصطناعي.

وتماثل للشفاء منذ بدء تفشي الوباء في إسرائيل 27077 شخصا، فيما لا يزال 35076 آخرين حاملين للفيروس.

أضرم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، النيران بأجزاء من مسجد في مدينة البيرة بالقرب من رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على أحد

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جدرانه الخارجية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا وحرقوا مرافق مسجد "البر والإحسان" في مدينة البيرة، وخطوا شعارات عنصرية، أحدها كان "حصار للعرب وليس

لليهود"، كما جاء في عبارة أخرى "أرض إسرائيل، لشعب إسرائيل".

وأضرمت النيران في أجزاء من المسجد، وهرع الأهالي وأخمدوها، ووصلت طواقم الإطفاء إلى المكان، لاستكمال عملية إخماد النيران بالكامل حتى لا تأتي على المسجد بأكمله.