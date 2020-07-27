روسيا: بوتين لم يطرح أي مبادرات للانضمام إلى مجموعة السبع الكبار

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، معلقًا على تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشأن استحالة ضم روسيا إلى مجموعة السبع الكبار، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يطرح أي مبادرات للانضمام إلى هذه المجموعة.
قال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم /الإثنين/
يُذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده رفضت اقتراحًا تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوة روسيا للانضمام مجددًا إلى مجموعة البلدان السبع الكبار.
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