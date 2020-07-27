روسيا: بوتين لم يطرح أي مبادرات للانضمام إلى مجموعة السبع الكبار

أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، معلقًا على تصريحات وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشأن استحالة ضم روسيا إلى مجموعة السبع الكبار، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يطرح أي مبادرات للانضمام إلى هذه المجموعة.

قال بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم /الإثنين/

- " إن الرئيس بوتين لم يتقدم أبدًا بأي مبادرات أو نداءات أو أي إجراءات من أجل انضمام روسيا إلى عمل مجموعة السبع الكبار"، وأضاف: "أن روسيا لا تسعى للانضمام إلى الدول السبع"، مشيرًا إلى أن موسكو أعلنت غير مرة أنها راضية للغاية عن كفاءة العمل في إطار صيغة مجموعة العشرين... وتابع: "نرى أن مجموعة العشرين تلبي بشكل أفضل المتطلبات الاقتصادية الحديثة".يُذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده رفضت اقتراحًا تقدم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوة روسيا للانضمام مجددًا إلى مجموعة البلدان السبع الكبار.