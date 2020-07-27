1053 إصابة جديدة بـ كورونا في عمان

سجلت وزارة الصحة العمانية، 1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منها 952 لعمانيين.
وأضافت الوزارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية اليوم /الاثنين/ - أن العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ 77058 إصابة، و393 وفاة، فيما تعافت 57028 حالة .
والعشرين الماضية بلغت 3504 فحوصات.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الأربع
وقررت سلطنة عمان الإغلاق التام بين محافظات السلطنة بدء من 25 يوليو حتي 8 أغسطس لمنع تفشي فيروس كورونا.
ووفقًا لوكالة أنباء رويترز، تم منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من السابعة مساء حتى السادسة صباحا من25 يوليو إلى 8 أغسطس.
وتواصل وزارة الصحة العمانية، المسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض فيروس كوفيد-19 الذي يشمل جميع ولايات السلطنة بشكل مسح متسلسل مقطعي، ويتم إجراء المسح على أربع دورات تستغرق كل دورة خمسة أيام يفصل بين كل دورة وأخرى أسبوعان على مدى عشرة أسابيع قادمة وسيكون العدد الكلي للمشاركين ما يقارب 20 ألفًا يتم توزيعهم بحساب 5000 لكل دورة بواقع 380 إلى 400 مشارك من كل محافظة.
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