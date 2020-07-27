تمديد الحجر الصحي في 29 ولاية جزائرية لأسبوعين

ممدت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد، الحجر المنزلي الجزئي في 29 ولاية من ولايات البلاد الـ48، وذلك بدءا من غداً الثلاثاء ولمدة 15 يوما، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة قررت أيضا منع حركة المرور، بما فيها السيارات الخاصه من تلك الولايات الـ29 وإليها.

ووفقًا لموقع فرانس 24 ، أضاف البيان أنه تم

أيضا تمديد تعليق نشاط النقل الحضري العمومي والخاص للأشخاص خلال العطلة الأسبوعية في الولايات التسعة والعشرين.

كما اعتمد مجلس الوزراء الجزائري مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أفضل حماية لمُستخدَمي قطاع الصحة ضد الاعتداءات التي قد تطالهم والتي ازدادت منذ بدء الجائحة.

ويتضمن النص، بحسب وكالة الأنباء

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الرسمية الجزائرية، عقوبة بالحبس تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي على هؤلاء المستخدَمين، وعقوبة بالحبس تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي عليهم، حسب خطورة الفعل، وعقوبة قد تصل إلى الحبس المؤبد "في حالة وفاة الضحية".

وبحسب أحدث تقرير للجنة العلمية المعنية برصد تطور الوباء، نشر يوم الأحد الماضي، سُجّلت رسميا في الجزائر 27 ألفا و357 إصابة بكوفيد-19 بينها ألف و155 وفاة، وذلك منذ تسجيل الإصابة الأولى في 25 فبراير.