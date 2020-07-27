إصابات كورونا في إندونيسيا تتجاوز 100 ألف حالة

سجلت وزارة الصحة في إندونيسيا، اليوم الاثنين، 1525 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأظهرت بيانات على موقع وزارة الصحة الإندونيسية ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء إلى 100303 حالات إصابة مؤكدة.

وزاد عدد الوفيات المرتبطة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس بواقع 57 حالة جديدة سجلت يوم أمس،

ليصل الإجمالي في البلاد إلى 4838 حالة وفاة، وفقا للبيانات الرسمية.

وسجلت إندونيسيا، اليوم الأحد، 1492 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، لترتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 98 ألفا و778، وحالات الشفاء إلى 1301، وفقا لبيانات فريق العمل للتعامل مع وباء فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة

"أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء، يوم الأحدوتم اختبار 20 ألفا و492 عينة يوم الأحد، مما يرفع إجمالي عدد العينات التي تم اختبارها في البلاد حتى الآن إلى 1381699.وسجلت جاكرتا أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة، حيث بلغت 384 شخصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.