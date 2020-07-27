سلطنة عُمان تنظم منتدى الاستثمار العُمانى الهندى

تنظم سلطنة عُمان منتدى الاستثمار العُماني الهندي، الذى تنطلق فعالياته غداً الثلاثاء عبر الاتصال المرئى، وتنظمه هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحت عنوان "استثمر في الدقم"، وذلك بمشاركة واسعة من رجالالأعمال في سلطنة عُمان والهند.
يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين السلطنة والهند في ظل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
وسيتم خلال المنتدى عرض فرص الاستثمار المتوفرة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والنمو الذي تشهده المنطقة والمزايا والحوافز التي تقدمها الهيئة للمستثمرين.
ويترأس المتحدثين في المنتدى يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومونو مهاوار سفير جمهورية الهند المعتمد لدى السلطنة
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