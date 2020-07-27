469 إصابة جديدة بكورونا في سنغافورة

سجلت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الإثنين، 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 50 ألفًا و838 حالة.

ونقلت صحيفة "توداي السنغافورية"، على موقعها الإلكتروني، عن الوزارة قولها، إن من بين الإصابات الجديدة، اثنتين محليتين و15 حالة من الوافدين، أما الإصابات الأخرى لعاملين مهاجرين يقيمون في

سكن العمال الأجانب.

وكشف تقرير لوكاله "بلومبرج" عن بدء سنغافورة تجارب بشرية في وقت مبكر من هذا الأسبوع على لقاح محتمل لفيروس كورونا الذي يتم تطويره من قبل كلية الطب Duke-NUS وشركة الأدوية الأمريكية Arcturus Therapeutics ، ولقاح "Lunar-Cov19" من بين 25 مرشحًا لقاحًا عالميًا للوصول إلى مرحلة التجارب البشرية

وسيتم اختباره على 108 متطوعين أصحاء من مختلف الأعمار في سنغافورة.

واكد البروفيسور أوي أنج أونج نائب مدير برنامج الامراض المعدية الناشئة بكلية الطب ديوك ان يو اس إن المحاكمة ستحدد سلامة اللقاح وقدرته على انتاج "الجنود" المطلوبين لمساعدة الجسم في مكافحة العدوى.

ياتى ذلك بعد أن وافقت هيئة العلوم الصحية في سنغافورة على التجارب السريرية لمرشح لقاح فيروس كورونا الذي يتم تطويره بواسطة Arcturus Therapeutics وكلية الطب وفقا لتقرير لموقع cnbc الأمريكي.