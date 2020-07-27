كوريا الجنوبية والمجر تناقشان العلاقات الثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي

بحثت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا ،اليوم الإثنين، مع نظيرها المجري بيتر سيجارتو الجهود المبذولة من بلديهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية في ظل جائحة فيروس كورونا.
وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان لها أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن كانج رحبت بقرار المجر الذي اتخذته أخيرًا بإلغاء حظر دخول القادمين من كوريا الجنوبية بداية من منتصف يوليوالجاري.
وأشارت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية إلى قرار بودابست بالسماح بدخول رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين دون قيود من أبريل الماضي، ودعت إلى مواصلة الجهود الثنائية لتعزيز التعاون والتبادلات في فترة ما بعد الوباء.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية المجري عن أمله في أن تزيد كوريا الجنوبية الاستثمار في بلاده، قائلا "إن سول أصبحت
كما عرض سيجارتو خطة الحكومة المجرية بشأن مراسم افتتاح نصب تذكاري أقيم في بودابست إحياء لذكرى السياح الكوريين الجنوبيين الذين لقوا حتفهم وفقدوا في غرق قارب العام الماضي في نهر الدانوب.
يشار إلى أن هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها وزير الخارجية المجري إلى سول في أقل من عام بعد زيارته الأخيرة في ديسمبر الماضي، وذكرت مصادر دبلوماسية أنه من المقرر أن يلتقي سيجارتو أيضا مع كبار رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين خلال هذه الزيارة.
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