مصرع 5 جنود أتراك وإصابة آخرين في انقلاب حافلة عسكرية جنوبي البلاد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 27 يوليو 2020 01:17 مساءً - مشاركة

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وأضاف المكتب أن 10 جنود آخرين أصيبوا بجروح بالغة من جراء الحادث، ونُقلوا إلى المستشفى.

ولم يعرف بعد سبب انقلاب الحافلة، كما لم تعلق السلطات التركية على الحادث حتى الآن.

وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقيادة الجيش التركي يعتزمون زيارة موقع الحادث.

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وأوضحت ولاية مرسين، في بيان، أن حادث انقلاب الحافلة جرى في قضاء سيرتافول بمنطقة موط ، . بحسب وكالة الأناضول التركية .

وأفادت بأن سائق الحافلة فقد حياته أيضًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى موط الحكومي للعلاج. بحسب وكالة الأناضول التركية.

وذكرت الوكالة أن الحافلة كانت متجهة من موط إلى ولاية قرمان دون ذكر مزيد من التفاصيل.