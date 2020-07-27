كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكرملين يكشف حقيقة تقديم "بوتين" مبادرات تتعلق بالانضمام لمجموعة السبع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يقدم أي مبادرات تتعلق بالانضمام إلى مجموعة السبع، ولا تسعى البلاد فعليًا إلى أن تكون عضوًا في المجموعة.

وقال "بيسكوف" للصحفيين، معلقًا على البيان الجديد لوزير الخارجية الألماني هيكو ماس ضد إعادة الاندماج الروسي في الصيغة: "الرئيس بوتين لم يسبق له أن قدم أي مبادرة أو أي خطاب أو اتخذ أي خطوة أخرى تهدف إلى استئناف مشاركة روسيا في جهود مجموعة السبع"، حسبماأوردت وكالة "سبوتنيك".

وأوضح "بيسكوف": "روسيا لا تسعى للانضمام إلى مجموعة السبع، علاوة على ذلك، قلنا مرارًا وتكرارًا غننا راضون تمامًا عن كفاءة تنسيق مجموعة العشرين G20، الذي نعتقد أنه يلبي الواقع الاقتصادي الحديث بشكل أفضل، مع الأخذ في الاعتبار المراكز العالمية للتنمية الاقتصادية".

وأعرب المتحدث باسم الكرملين عن اعتقاده بأن مجموعة السبع يمكن أن تناقش القضايا الاقتصادية، لكنها بالكاد تطمح إلى القيادة العالمية.

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يأتي البيان بعد أن صرح وزير الخارجية الألماني هيكو ماس بأنه لا يمكن إعادة دمج روسيا في شكل مجموعة السبع حتى يتم حل الأزمة الأوكرانية.

وقبل ذلك، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تؤجل اجتماع مجموعة السبعة ، الذي كان مقررا أصلا في يونيو ، حتى سبتمبر ، وتعتزم دعوة قادة روسيا والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية لتحديث "هذه المجموعة القديمة من الدول".

وبحسب الرئيس الأمريكي، فإنه لا يشعر أن مجموعة السبعة "تمثل بشكل صحيح ما يجري في العالم".

انضمت روسيا إلى مجموعة السبعة في عام 1998، مما جعلها مجموعة الثماني حتى عام 2014 عندما اجتمعت الدول الأعضاء الأخرى في بروكسل بدلاً من سوتشي بسبب الخلافات مع موسكو حول الأزمة الأوكرانية وإعادة توحيد شبه جزيرة القرم.