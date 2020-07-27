كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بافاريا تدعو لإجراء اختبار إلزامي لفيروس كورونا للعائدين من العطلات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت السلطات في ولاية بافاريا، اليوم الاثنين، الحكومة الاتحادية الألمانية إلى توضيح كيفية جعل اختبار فيروس كورونا المستجد إلزاميًا بسرعة في المطارات للتأكد من أن المصطافين العائدين لا يزيدون أعداد الحالات في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال رئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس سويدر، إن المخاوف تتزايد من أن الأشخاص العائدين من العطلة يمكن أن يتسببوا في "الكثير من مركبات إيشغلز المصغرة"، في إشارة إلى منتجع التزلج النمساوي الذي كان مصدر بعض أولى حالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، في مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى اختبار إلزامي في المطارات ونحتاج إليه في أقرب وقت ممكن. نحن نستعد لكل شيء حتى عندما تعطينا الحكومة الفيدرالية الأساس القانوني يمكننا الضغط على زر البداية على الفور."

وقال وزير الصحة، ينس سبان، يوم السبت، إن الحكومة تتحقق مما إذا كان من الممكن قانونيا إلزام شخص ما بإجراء اختبار مع احترام الحقوق الأساسية للناس.

سجلت ألمانيا أكثر من 205,000 حالة إصابة وأكثر من 9000 حالة وفاة، مع ارتفاع الحالات بشكل حاد يوم الجمعة.

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وأوضح "سويدر"، أن هناك حاجة أيضًا إلى مراجعة الدول المصنفة على أنها عالية المخاطر - والتي تشمل حاليًا الولايات المتحدة والبرازيل وتركيا - للنظر فيما إذا كان ينبغي إضافة مناطق معينة داخل الدول الأوروبية إلى القائمة.

فرضت بريطانيا والنرويج الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على المسافرين من إسبانيا بعد زيادة عدد الحالات في كاتالونيا ومورسيا.

وذكر رئيس وزراء ولاية، أن بافاريا ستنشئ أيضًا مراكز اختبار طوعية في ثلاثة معابر حدودية على الطرق وكذلك في محطتي قطار ميونيخ ونورمبرج.

بعد تفشي الفيروس في مزرعة خضروات في مامينج في بافاريا حيث كان 147 عاملاً إيجابيًا، قال "سويدر"، إن الولاية تخطط لزيادة تواتر عمليات التفتيش وسترتفع خمسة أضعاف الغرامات عن انتهاكات قواعد النظافة المتعلقة بالفيروس إلى 25,000 يورو (29240 دولارًا).

وقد أمرت بافاريا أيضًا بإجراء اختبارات إلزامية على جميع العمال الموسميين وتوسيع سعة الاختبار للعمال الزراعيين.