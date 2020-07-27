كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل مسلح كان يعد لتنفيذ عملية إرهابية في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قوات الأمن الروسي، أنها قضت على مسلح كان يعد لتنفيذ عملية إرهابية في العاصمة موسكو، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، فككت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانت تخطط لتنفيذ هجمات على عناصر الشرطة وعمليات أرهابية ضد أهداف مدنية بمقاطعة روستوف بجنوبي البلاد.

وأصدر الأمن الروسي، بيانًا رسميًا قال فيه إن الخلية التي كانت تضم 6 أشخاص من مواطني روسيا وإحدى دول آسيا الوسطى، خططت لاستهداف رجال الشرطة وتنفيذ عمليات إرهابية في المؤسسات الطبية والتعليمية.

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وكشف الأمن الروسي، أنه لدى محاولة القبض على زعيم العصابة في منطقة آزوف بالمقاطعة، أطلق النار من بندقية "كلاشتيكوف" الآلية على عناصر الوحدة الخاصة للأمن الفدرالي وفجر عبوة ناسفة يدوية الصنع، مما أسفر عن إصابته إصابة مميتة.

وأضاف الأمن الروسي، أنه خلال عمليات طارئة للبحث والتحقيق في مدينة روستوف على نهر الدون تم احتجاز الأعضاء الخمسة الباقين من العصابة، إضافة إلى مصادرة عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام، وأسلحة نارية آلية، وذخيرة ومخدرات تم اكتشافها لدى تفتيش موقع الحادث.

وأكدت السلطات الروسية، أنه لم يصب بأذى أي أحد من رجال الأمن والمدنيين خلال العملية.