كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل طيار بتحطم مروحية أفغانية بولاية هلمند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل طيار في تحطم مروحية "بلاك هوك" بولاية هلمند الواقعة في جنوبي البلاد.

وقالت مصادر أفغانية، في تصريحات صحفية، إن أفراد الطاقم الآخرين نجوا في الحادث، دون تحديد عددهم، وإن المروحية جرى إسقاطها.

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ونقلت وكالة "نوفوستي"، عمر زواك، المتحدث باسم حاكم الولاية، قوله إن المروحية هبطت اضطراريا، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الجيش.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية نقلا عن مصدر أمني بأن المروحية كانت تقل جرحى واضطرت إلى الهبوط بعد استهدافها من قبل مسلحين.