كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر هونج كونج تحظر تناول الطعام في المطاعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حظرت السلطات في هونج كونج التجمعات لأكثر من شخصين، اليوم الاثنين، وأغلقت المطاعم وأدخلت أقنعة الوجه الإلزامية في الأماكن العامة، بما في ذلك في الهواء الطلق، حيث تحاول كبح التفشي الجديد لفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء، ماثيو تشيونج: "إن الوضع مقلق للغاية"، مضيفًا، أن التفشي الحالي هو أشد ما شهدته المدينة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، أن الاجراءات ستكون سارية لمدة سبعة أيام.

وأبلغت السلطات عن 145 حالة، اليوم الاثنين، وهو رقم قياسي يومي جديد، منها 142 حالة تم نقلها محليًا.

وهذه الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء هي المرة الأولى التي تحظر فيها المدينة المكتظة بالسكان تناول الطعام في المطاعم بشكل كامل. منذ أواخر يناير، أُصيب أكثر من 2600 شخص في هونج كونج، توفي 20 منهم.

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أوقفت الأراضي الخاضعة للحكم الصيني، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 7 ملايين نسمة، في يوليو خدمات تناول الطعام من الساعة 6 مساءً. مع تزايد المخاوف من الموجة الثالثة من الإصابات لكنها سمحت للمطاعم والمقاهي بالعمل طوال اليوم كالمعتاد.

ومع ذلك، فقد شهدت المدينة ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بالفيروس المنقولة محليًا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث كان اليوم الاثنين هو اليوم السادس على التوالي من العدوى ثلاثية الأرقام.

وحذرت السلطات من أن المواطنين أصبحوا متساهلين للغاية في ارتداء الأقنعة والإبعاد الاجتماعي.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، كثفوا الضوابط، وأغلقوا الشواطئ الشعبية وأدخلوا قواعد جديدة للحد من تحركات أطقم السفن والطيران.

قالت هيئة المستشفيات في هونج كونج، إن الحالات الجديدة يتم العثور عليها بشكل أسرع مما يمكن للمستشفيات العامة استقبالها، وفقا لمحطة الإذاعة العامة RTHK.