كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت كوريا الجنوبية 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي يوم الأحد، تم نقل تسع منها محليًا، وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. وسجلت البلاد أيضا حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس يوم الأحد، ليصل عدد القتلى إلى 299.

حتى اليوم الاثنين، أصيب ما يقرب من 14،175 شخصًا بـ Covid-19 في كوريا الجنوبية، مع تواجد 971 شخصا في الحجر الصحي، بينما تعافى 12905.

من بين جميع الحالات المبلغ عنها في الأسبوعين الماضيين، تم استيراد 62.6 ٪، و21 ٪ تم نقلها محليًا، و6.2 ٪ لا تزال قيد التتبع و1.6 ٪ تتعلق بالحالات المستوردة، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

Advertisements

بدءًا من يوم الاثنين، يجب اختبار الأشخاص الذين يسافرون من الدول عالية الخطورة والمحددة من قبل حكومة كوريا الجنوبية عند دخولهم البلاد، ومرة أخرى قبل السماح لهم بمغادرة الحجر الصحي.

يرتبط ثمانية من عمال الإصلاح الذين ثبتت إصابتهم بإيجابية بالسفن الروسية في ميناء بوسان الجنوبي الشرقي. كان خمسة منهم بدون أعراض، في حين أظهر ثلاثة اخرين أعراض في نفس الوقت تقريبًا، وفقًا لـ KCDC.

وقالت السلطات الصحية إنها تناقش خطط تكليف الأجانب بعلاج فيروس كورونا، لأن الزيادة في الحالات المستوردة قد تثقل كاهل النظام الطبي لكوريا الجنوبية وجهود مكافحة الفيروسات.

