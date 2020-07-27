كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روضة أطفال في إندونيسيا تستكشف طرقا جديدة للتدريس وسط الوباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في الوقت الذي تكافح فيه المدارس لإبقاء التلاميذ ملزمين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، تُعيد روضة أطفال في جزيرة جاوا الإندونيسية التلاميذ إلى الفصل مرة أخرى باستخدام مقصورات شفافة مؤقتة، كما ترسل معلمين في زيارات منزلية مع حواجز التواصل الاجتماعي.

تسمح روضة بيرماتا هاتي، وهي روضة خاصة بها 135 تلميذًا في مدينة سيمارانغ في مقاطعة جاوا الوسطى، لستة تلاميذ يوميًا بقضاء بعض الوقت في الفصل الدراسي، مما يتيح للأطفال فرصة حضور المدرسة مرة كل أسبوعين، كما أوردت وكالة "رويترز".

سجلت جاوا الوسطى رابع أكبر عدد من الإصابات في إندونيسيا، وتوفي 287 شخصًا على الأقل في سيمارانج وحدها، وفقًا للبيانات الحكومية.

برفقة الوالدين، يجلس الأطفال في صناديق واقية مصنوعة باستخدام أوراق بلاستيكية يتم تطهيرها بعد كل جلسة دراسية للحصول على إرشادات لتوجيه تعلمهم.

وقالت المديرة هندارواتي، التي تستخدم اسمًا واحدًا مثل العديد من الإندونيسيين: "الصندوق الشفاف هو أحد التزاماتنا لتحديد أولويات البروتوكولات الصحية".

يجب على كل من يرتاد المدرسة ارتداء قناع، ودرع وجه، وقفازات، وإجراء فحوصات درجة الحرارة.

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يمكن للوالدين غير المرتاحين للمخاطرة بإرسال أطفالهم إلى المدرسة اختيار التعلم المنزلي مع جلسات عبر الإنترنت عبر تطبيقات مؤتمرات الفيديو مثل Zoom.

وقالت جيهان نوثاريسا، البالغ من العمر خمس سنوات: "لا أشعر بالملل على الإطلاق، لأنني أستطيع إجراء مكالمات Zoom مع جميع أصدقائي، ويمكنني أيضًا مقابلة أستاذي، أحبه".

تشمل جلسات التعلم الرقص والموسيقى وقراءة القرآن، كما ترسل رياض الأطفال المعلمين لزيارة الطلاب في منازلهم، مع شاشات واقية محمولة للمسافة الاجتماعية.

وقالت نيتا دوي نورهايتي ، أم تلميذ: "بصفتنا والدين، نحن ندعم هذا النشاط بقوة، حتى يتمكن أطفالنا من مقابلة معلمهم شخصيًا على الرغم من أن الوقت محدود".

لم تستأنف معظم المدارس في إندونيسيا الفصول الدراسية بدوام كامل حتى الآن إلا في مواقع "المنطقة الخضراء" ذات حالات الإصابة بالفيروس الأقل.