كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مقتل 5 جنود أتراك جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم بولاية مرسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بمقتل 5 جنود أتراك وفق حصيلة أولية جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم بولاية مرسين.

وكانت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، أعلنت عن انفجار قنبلة على طريق إم 4 السريع في مدينة إدلب السورية عند مرور قافلة تركية، لافتة إلى أنباء تتحدث عن وقوع ضحايا.

وصرحت وكالة أنباء "ديميرورين" التركية: بأن قنبلة مزروعة على الطريق انفجرت في منطقة إدلب، مع مرور قافلة عسكرية تركية، موضحة أن جنوداً أصيبوا في الانفجار على الطريق السريع "M4"، وأن بعضهم في حالة حرجة.

وقال موقع "المرصد السوري": إننا سمعنا دوي انفجار عنيف في محيط طريق حلب – اللاذقية الدولي، من جهة منطقة الغسانية بريف جسر الشغور، ناتج عن استهداف آليات تابعة للقوات التركية ترافقها آليات تابعة للفصائل، بعبوات ناسفة.

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وذكر "المرصد السوري" أن الانفجار أسفر عن إصابة مجند وضابط من القوات التركية، أحدهما جراحه خطيرة، موضحاً أنه جرى نقلهما بحوامات تركية إلى المشافي التركية في منطقة الريحانية ضمن لواء اسكندرون.

هذا ودفعت تركيا، مؤخراً، بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة إدلب السورية؛ ليصل عدد آلياتها التي دخلت الأراضي السورية خلال 3 أشهر إلى 6075.

ومع استمرار التعزيزات التركية، وصل عدد الآليات والشاحنات العسكرية التي دخلت الأراضي السورية منذ فبراير الماضي إلى 6075، وتحتوي تلك التعزيزات على دبابات وناقلات جند ومدرعات ورادارات عسكرية، وبلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 10.300.

وبموجب اتفاق روسي تركي، تشهد مناطق في إدلب ومحيطها، تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائل معارضة، وقفا لإطلاق النار بدأ تنفيذه في السادس من مارس الماضي.

