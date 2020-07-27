كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خفر السواحل الماليزي: العثور على لاجئين مفقودين من الروهينجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول كبير في خفر السواحل الماليزي، اليوم الاثنين، أن 26 لاجئا من مسلمي الروهينجا، الذين كان يُخشى أنهم غرقوا أثناء محاولتهم السباحة على الشاطئ في جزيرة لانكاوي الساحلية الماليزية، تم العثور عليهم أحياء مختبئين في الأدغال على جزيرة قريبة.

وقال محمد زوبيل مات سوم، المدير العام لوكالة الإنفاذ البحري الماليزية في رسالة نصية: "تم العثور عليهم مختبئين في الشجيرات في الجزيرة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف مسؤول خفر السواحل، أنه يعتقد أنه تم نقل اللاجئين إلى زورق صغير للتسلل إلى ماليزيا، بعد أن سافروا على "زورق أم" يحمل مئات الروهينجا من بنجلاديش.

لا تعترف ماليزيا بوضع اللاجئ، لكن الدولة ذات الغالبية المسلمة هي وجهة مفضلة لمسلمي الروهينجا الذين يسعون إلى حياة أفضل بعد الفرار من حملة عسكرية شنها عام 2017 في ميانمار، ومؤخرًا مخيمات اللاجئين في بنغلاديش.

في وقت متأخر من يوم السبت، سبح أحد الروهينجا إلى الشاطئ من قارب صغير قبالة الساحل الغربي لانكاوي. كان المسؤولون يخشون غرق بقية المجموعة أثناء محاولتهم الوصول إلى الشاطئ، لكن تم اكتشافهم لاحقًا على جزيرة صغيرة قبالة الساحل.

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اعتقلت السلطات اللاجئين. وقال محمد زوبيل إن اثنين آخرين من المهاجرين الروهينجا اعتقلوا للاشتباه في تهريبهم فيما يتعلق بالأشخاص الذين تم العثور عليهم.

وقال مدير المنطقة، محمد زواوي عبد الله، في بيان، إن اللاجئين تم تهريبهم على متن قوارب صيد محلية كانت بمثابة "ناقلين" لنقلهم إلى لانكاوي.

وأضاف الزواوي: "توصلت تحقيقاتنا إلى أن هذه النقابة تنقل المهاجرين من القوارب الأم بالقرب من الحدود البحرية إلى قوارب الصيد المحلية للتهرب من السلطات المحلية".

وكانت ماليزيا قد اعتقلت الشهر الماضي 269 من الروهينجا الذين وصلوا إلى لانكاوي على متن قارب متضرر. كان محمد زوبيل قد قال في ذلك الوقت أنه يعتقد أن عشرات الأشخاص على متن القارب لقوا حتفهم خلال رحلة استغرقت أربعة أشهر.

وقال رئيس الوزراء الماليزي، محي الدين ياسين، الشهر الماضي إن ماليزيا غير قادرة على استيعاب المزيد من الريوهينجا، مشيرًا إلى اقتصاد يعاني من جائحة فيروس كورونا.