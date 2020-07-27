كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ولاية فيكتوريا الأسترالية سجلت 532 حالة إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس وزراء فيكتوريا دانييل اندروز، اليوم الاثنين، إن ولاية فيكتوريا الاسترالية سجلت 532 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاحد في أسوأ يوم للوباء تشهده البلاد حتى الان.

كما سجلت فيكتوريا ست وفيات في اليوم الماضي، مما رفع عدد القتلى في الولاية إلى 77 وعدد الوفيات الوطنية إلى 161.

فقد شهدت فيكتوريا أعدادًا كبيرة من الحالات، على الرغم من أن مدينة ملبورن الكبرى وميتشيل شاير المجاورة في منتصف الطريق من خلال أمر إغلاق لمدة ستة أسابيع. قال أندروز إن المحرك الرئيسي لهذه الحالات الجديدة هو أن الناس يعملون أثناء مرضهم.

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واضاف أندروز "النتيجة النهائية، إذا كان الناس سيعملون اثناء مرضهم، هو أن يصاب المزيد بالعدوى وبالتالي يموت الكثير".

كما ان هناك أيضًا تفشي للمرض عبر العديد من مرافق رعاية المسنين، مع وجود 683 مقيمًا وفحص الموظفين إيجابي حتى الآن.

وقال رئيس الصحة في فيكتوريا البروفيسور بريت سوتون اليوم الاثنين "سيكون سكان هذه المرافق أشخاصا وأبوين وأجدادا وأجدادا عظماء، وهم معرضون لخطر الموت بشكل كبير - وهذه حقيقة لا مفر منها".

