كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مهمة ASTHROS: ناسا تستخدم بالون بحجم ملعب كرة القدم لدراسة النجوم

بدأت وكالة ناسا العمل في مهمة جديدة لإرسال تلسكوب، على بالون بحجم ملعب كرة القدم، مرتفع في الستراتوسفير لمراقبة أطوال موجات الضوء غير المرئية من الأرض. ستحاول المهمة العثور على إجابات حول تكوين النجوم العملاقة في المجرة.

من المحتمل إطلاق مهمة التلسكوب التي تسمى تلسكوب الستراتوسفير في الستراتوسفير لرصد الاستبانة الطيفية العالية عند أطوال الموجات تحت المليمترية (ASTHROS) في ديسمبر 2023 من القارة القطبية الجنوبية. وقالت وكالة الفضاء الأمريكية يوم الأربعاء إن الطائرة ستقضي نحو ثلاثة أسابيع في الانجراف على التيارات الهوائية فوق القارة الجنوبية الجليدية.

تحت إدارة مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا، ستراقب ASTHROS ضوء الأشعة تحت الحمراء البعيدة، أو الضوء بأطوال موجية أطول بكثير مما هو مرئي للعين البشرية على ارتفاع حوالي 130،000 قدم (40 كم) أعلى تقريبًا بأربع مرات من رحلات الطائرات التجارية. يتضمن البالون تلسكوب وأدوات علمية وأنظمة فرعية مثل أنظمة التبريد والإلكترونيات. سيبدأ المهندسون في مختبر الدفع النفاث في دمج واختبار هذه الأنظمة الفرعية في أغسطس.

وقالت ناسا في بيان: “برنامج بالون العلم يعمل منذ 30 عامًا. يطلق 10 إلى 15 مهمة سنويًا من مواقع حول العالم لدعم التجارب عبر جميع التخصصات العلمية في وكالة ناسا، وكذلك لتطوير التكنولوجيا. لا تحتوي بعثات البالون على تكاليف أقل مقارنة بالبعثات الفضائية فحسب، بل لديها أيضًا أوقات أقصر بين التخطيط المبكر والنشر، مما يعني أنها يمكن أن تقبل المخاطر الأعلى المرتبطة باستخدام تقنيات جديدة أو من أحدث التقنيات التي لم تطير في الفضاء بعد. “

Advertisements

ستحمل ASTHROS أداة لقياس حركة وسرعة الغاز حول النجوم المتشكلة حديثًا. خلال الرحلة، ستدرس البعثة أربعة أهداف رئيسية، بما في ذلك منطقتين لتشكيل النجوم في مجرة ​​درب التبانة. كما أنها ستكتشف ولأول مرة وجود نوعين محددين من أيونات النيتروجين التي يمكن أن تكشف عن الأماكن التي أعادت فيها الرياح من النجوم الضخمة وانفجارات السوبرنوفا تشكيل غيوم الغاز. ستقوم ASTHROS بعمل أول خرائط ثلاثية الأبعاد تفصيلية لكثافة وسرعة وحركة الغاز في هذه المناطق للحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية عمل الملاحظات النجمية حيث توفر الملاحظات النجمية معلومات حول تكوين النجم.

تتوقع وكالة ناسا أن يكمل البالون حلقتين أو ثلاث حلقات حول القطب الجنوبي في حوالي 21 إلى 28 يومًا، تحملها الرياح الستراتوسفيرية السائدة. وبمجرد اكتمال المهمة، سوف تعود المظلة المتصلة إلى سطح الأرض.

قال مهندس JPL خوسيه سيلز، مدير مشروع ASTHROS، “سنطلق ASTHROS إلى حافة الفضاء من أكثر المناطق النائية والأقسى في كوكبنا”.