عيد الأضحى في زمن الجائحة.. مواطنون: سنفتقد الفرح دون صلاة العيد ولا سفر.. نتمنى أن يرفع الله عنا الوباء – فيديو

فيديو: يونس الميموني

اعتبر مواطنون، اليوم الاثنين، نواحي طنجة، أن أجواء عيد الأضحى لهذه السنة غير مفرحة، بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكشف مواطنون، خلال تواجدهم في سوق الماشية الأسبوعي في منطقة الأحد الغربية، أن الجائحة حرمتهم من صلاة العيد، وكذا السفر من أجل قضاء هذه المناسبة رفقة عائلاتهم.

وأكد مواطنون ضرورة مساعدة الأشخاص المحرومين من فرحة العيد مع أسرهم.

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وقال مرتفقو سوق الماشية إن سكان البادية لم يتضرروا من الجائحة بقدر ما تضررت مدينة طنجة.

وتمنى المتحدثون ذاتهم أن يجد العلماء لقاحا يخلص الإنسانية من فيروس كورونا، وتتجاوز البلاد تبعات أزمة الجائحة على المواطنين.