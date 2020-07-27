بعد توقفه بسبب كورونا.. الدوري المغربي يستأنف نشاطه بمباراتين

تعود عجلة الدوري المغربي، اليوم الاثنين، إلى الدوران بعد توقف، بسبب فيروس كورونا، لأزيد من 4 أشهر، حيث يلتقي الدفاع الجديدي ضيفه الرجاء، في مباراة أثارت جدلا واسعا، بينما يصطدم حسنية أكادير برجاء بني ملال، في صراع البقاء.

ومن المقرر أن يستقبل الدفاع الحسني الجديدي نظيره الرجاء الرياضي برسم مؤجل الدورة الـ9 من الدوري الاحترافي، اليوم، على أرضية ملعب العبدي، في الساعة الـ 8 مساء.

ويدخل فريق رجاء بني ملال، صاحب المركز الأخير، برصيد 8 نقاط، في مباراة مصيرية أمام مضيفه حسنية أكادير، الذي يحتل المركز الـ 14، برصيد 17 نقطة عن الجولة الـ19 من الدوري الاحترافي.

وتجدر الإشارة إلى أن “الدوري الاحترافي – الدرجة الثانية” عرف، أمس الأحد، استئناف مبارياتها الرسمية، بإجراء مباريات الجولة 23 في الوقت نسه مع تأجيل مباراتين بسبب جائحة كورونا ” الأولى بين المغرب الفاسي، وجمعية سلا، والثانية بين وداد تمارة، والنادي القنيطري”، بعدما تأكدت إصابة لاعبين، واطر تقنية بفريق المغرب الفاسي، والنادي القنيطري.