طقس اليوم الاثنين.. الحرارة مستمرة في الارتفاع و47 درجة متوقعة في بعض الأقاليم

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين، أن تستمر الأجواء الحارة بكل من السهول الداخلية، سوس، الجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل ضبابية أو بضباب على السواحل وكذا السهول الأطلسية وسواحل البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تمركز بعض السحب الغير المستقرة فوق مرتفعات الأطلس و المنطقة الشرقية ستعطي قطرات أو زخات ورعد.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة، مصحوبة أحيانا بأمطار جد خفيفة محليا بالواجهة المتوسطية، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم بباقي المناطق الأخرى، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، ومن القطاع الجنوبي إلى أحيانا غربية بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الغربي إلى شمالية بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، سوس، السفوح الجنوبية الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط و السهول الغربية للأطلس، وما بين 17 و 22 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا مابين 42 و 46 درجة شرق و جنوب الأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي، داخل سوس، السهول غرب الأطلس و السايس، ومابين 36 و 42 درجة بالسهول الداخلية، هضاب الفوسفاط و والماس، المنطقة الشرقية، السفوح الجنوبية -الشرقية و داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و 36 درجة بالريف وسهول المحيط الأطلسي، بينما ستكون ما بين 25 و 30 درجة بالأطلس و بالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين كاب سبارتيل والجرف، وهائج إلى قليل الهيجان بباقي السواحل.