قلنسوة: رئيس البلدية يوصي بالإغلاق التام إثر تفشي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مدينة قلنسوة 423، وعدد المتعافين 22، وبهذا تصدرت قلنسوة البلدات العربية من حيث عدد الإصابات بجائحة كورونا.

وأقيمت غرفة طوارئ وتحكم في قلنسوة، وناشدت كافة الأهالي بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة حرصا على سلامتهم.

وقال رئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، إنه "في ظل الازدياد المطرد والمقلق بحالات الإصابة بفيروس كورونا في بلدنا العزيز، وبالرغم من أن التوجيهات الوزارية والتي توصي بالاستمرار بفتح المرافق المسموح بمواصلة العمل بها ومن ضمنها المخيمات الصيفية، إلا أنه ومن صلاحياتي كرئيس بلدية قلنسوة ولحرصي على صحة سكانه وأبنائه قاطبة، ولقرب عيد الأضحى المبارك، والأيام القليلة المعدودة التي تبقت لإنهاء المخيمات الصيفية، وتماشيا مع رغبة لجان الأهالي وتوصيات الجهات الطبية، فإننا نوصي بإغلاق جميع المرافق حسب القانون ومن ضمنها وقف العمل بالمخيمات الصيفية، بدءا من اليوم الاثنين".

وأضاف رئيس البلدية: "إننا نتوجه للجبهة الداخلية بتطبيق مسؤوليتها وتطبيق التوصيات الوزارية بحذافيرها على أرض الواقع، وعدم التهاون بمنع التجمعات غير المبررة، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع، لا سمح الله ولا قدر. كما نكرر توجهنا للأهالي الكرام بالحفاظ على سبل الوقاية والحماية واتخاذ جميع الخطوات الاحترازية".