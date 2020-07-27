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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يأمر بالعفو عن 283 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يوليه 2020
أمر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 283 نزيلاً ونزيلة من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو، وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وبهذه المناسبة، رفع اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب حاكم الشارقة، على مكرمة سموه بالعفو عن المحكومين التي تأتي انطلاقاً من حرص الدائم على دعم كيان الأسرة، والمحافظة على استقرارها، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوس أسر المحكومين وعائلاتهم وأبنائهم في هذه الأيام المباركة، آملاً أن تكون هذه المكرمة باعثاً للخير في نفوس المشمولين بالعفو، وسبيلاً إلى الاستفادة من دروس تجربتهم، والعودة إلى المجتمع أفراداً صالحين، متمسكين بالنهج الصالح والسلوك القويم، يسهمون في تعزيز أمن بلادهم، ويشاركون في مسيرة نهضتها الشاملة في ظل قيادتنا الرشيدة.
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