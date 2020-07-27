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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت أحياء حيس السكنية بالحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يوليه 2020
ردت القوات المشتركة، على مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.
وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة ردت على مصادر النيران الحوثية التي استهدفت الأحياء السكنية في المدينة بضربات مركزة حققت إصابات مباشرة في عمق بقايا جيوب المليشيات واخمدتها على الفور.
هذا وكانت القوات المشتركة قد تمكنت من كسر محاولات تسلل حوثية في قطاعي الجاح والدريهمي تكبدت من خلاله المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
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