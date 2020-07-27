الهلال الإماراتي يسير عيادتين طبيتين متنقلتين إلى الخوخة جنوب الحديدة

الإثنين 27 يوليه 2020

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عيادتين طبيتين متنقلتين إلى مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، وذلك بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.



واستهدفت إحدى العيادات أهالي قرية الوعرة والثانية النازحين في مخيم الوعرة الذين نزحوا من المناطق التي تخضع لسيطرة مليشيات الحوثي.

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وقالت الفرق الطبية بالعيادتين بأنهم استقبلوا عشرات الحالات المرضية من الأطفال والنساء بمختلف فئاتهم العمرية، حيث تم معاينهم وعلاجهم وتقديم لهم الأدوية الضرورية للأمراض المنتشرة في المنطقة بشكل مجاني.

وأكدت الفرق الطيبة بأن العيادات مستمرة في تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات الصحية إلى النازحين في قرية الوعرة وكذا في القرى والعزل والمناطق الواقعة على خط الساحل الغربي.

وتستمر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم الخدمات الصحية من خلال تسيير العيادات المتنقلة لسهولة تنقلها ووصولها إلى المرضى في مساكنهم بمختلف مناطق الساحل الغربي وذلك للتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة