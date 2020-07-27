- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تصد محاولات تسلل حوثية بالجاح والدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 27 يوليه 2020
تصدت القوات المشتركة لمحاولات تسلل حوثية في قطاعي الجاح والدريهمي جنوب الحديدة تكبدت المليشيات الحوثية من خلالها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة رصدت تحركات لعناصر حوثية حاولت التسلل نحو مواقع في قطاعي الجاح والدريهمي.
وأكد المصدر بأن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة مع العناصر الحوثية المتسلله واجبرتها على التراجع والانسحاب بعد سقوط خسائر فادحة في صفوفهم.
هذا وكانت المليشيات الحوثية قد تكبدت خسائر بشرية فادحة على أيادي القوات المشتركة في حيس، أثناء قيام المليشيات بمحاولة التسلل على المدينة
كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تصد محاولات تسلل حوثية بالجاح والدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.