شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تصد محاولات تسلل حوثية بالجاح والدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 27 يوليه 2020 تصدت القوات المشتركة لمحاولات تسلل حوثية في قطاعي الجاح والدريهمي جنوب الحديدة تكبدت المليشيات الحوثية من خلالها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة رصدت تحركات لعناصر حوثية حاولت التسلل نحو مواقع في قطاعي الجاح والدريهمي. Advertisements وأكد المصدر بأن القوات المشتركة خاضت معارك عنيفة مع العناصر الحوثية المتسلله واجبرتها على التراجع والانسحاب بعد سقوط خسائر فادحة في صفوفهم. هذا وكانت المليشيات الحوثية قد تكبدت خسائر بشرية فادحة على أيادي القوات المشتركة في حيس، أثناء قيام المليشيات بمحاولة التسلل على المدينة

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