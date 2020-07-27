وزارة النقل الأمريكية تكشف عن "الوثيقة الإرشادية" لإعتماد "الهايبرلوب"

الإثنين 27 يوليه 2020

انتقلت تقنية هايبرلوب الثورية إلى مرحلة جديدة نحو تأسيس نمط جديد من وسائل النقل وتحوّلها إلى حقيقة ملموسة مع إعلان وزارة النقل الأمريكية أن مشاريع هايبرلوب ستكون مؤهلة للحصول على منح وقروض حكومية.



جاء ذلك بعد أن أصدرت وزارة النقل الأمريكية والمجلس الأمريكي لتكنولوجيا النقل غير التقليدية والناشئة" (NETT) "وثيقة إرشادية" حول الإطار التنظيمي الواضح لتقنية هايبرلوب في الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة النقل الأمريكية إيلين تشاو: "تسهم الوثيقة الإرشادية في سد الفجوة بين المبتكرين والجهات التنظيمية، وتمنح الأولوية للسلامة أثناء عمليات التطوير دون إعاقة مسيرة الابتكار، كما تعزز الوعي المتبادل بين قطاع النقل والحكومة".

وتعتبر موانئ دبي العالمية أكبر مستثمر في "ڤيرجن هايبرلوب"، الشركة العاملة في مجال تطوير تكنولوجيا هايبرلوب والمؤسسة الوحيدة التي نجحت في اختبار هذه التقنية الثورية على نطاق واسع. يقوم النظام بنقل البضائع والركاب بسرعة عالية من خلال الأنابيب تحت ظروف شبه فارغة من الهواء باستخدام الدفع الكهرومغاطيسي والتحليق الكهرومغناطيسي. وعند اكتمال المشروع، ستكون هايبرلوب أول وأحدث وسيلة للنقل الجماعي في أكثر من 100 عام.

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تم اصدار "الوثيقة الإرشادية" قبل أشهر من موعد اصدارها المتوقع، وهي الأولى من نوعها في العالم. وقد تعاونت "ڤيرجن هايبرلوب" في الولايات المتحدة مع المجلس الأمريكي لتكنولوجيا النقل غير التقليدية والناشئة خلال العام ونصف العام الماضيين لتطوير هذه التقنية وضمان إمكانية استخدامها بشكل آمن وسريع.

وقال فينش فولتون ، نائب مساعد وزير سياسة النقل الأمريكي: "لقد قررنا أن مشاريع هايبرلوب مؤهلة للحصول على منح مثل أنظمة "ماجليف" أو أنظمة "التحليق المغناطيسي". ويشمل ذلك برنامج تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية وتحسين معايير السلامة (CRISI) التابع للإدارة الفيدرالية للسكك الحديدية، ومنح مكتب الوزير(BUILD) و(INFRA) والبرامج المشابهة. ويعني ذلك أيضاً أن مشاريع هايبرلوب ستكون مؤهلة لعدد من برامج القروض التي تقدمها الوزارة".

وتعليقًا على الإعلان، قال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية" ورئيس مجلس إدارة "ڤيرجن هايبرلوب": "تتقدم تقنية هايبرلوب بسرعة نحو بناء أول نظام تشغيلي للربط بين المدن. إننا نرحب بإعلان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تظهر الثقة المتزايدة في تقنية هايبرلوب وقدرتها على إحداث ثورة في وسائل النقل الجماعي".

وأضاف بن سليّم: "يتمثل هدفنا في موانئ دبي العالمية وڤيرجن هايبرلوب في تحقيق الريادة في تطوير تقنية هايبرلوب وأيضاً في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا عالميًا لتطوير هذه التكنولوجيا".