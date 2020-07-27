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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب.. محتجون في لبنان يطالبون باستقالة وزيرة العمل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
تجمّع عدد من المتظاهرين اللبنانيين، اليوم، أمام مبنى وزارة العمل في الضاحية الجنوبية لبيروت، احتجاجاً على قيام شركات بالصرف التعسفي لموظفيها.
ودخل عدد من المحتجين مبنى الوزارة، وطالبوا وزيرة العمل لميا يمين بالاستقالة، وبضرورة "تحسين أوضاع كل العاملين في البلاد".
يُذكر أن العديد من الشركات في لبنان أقدمت منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر الماضي على صرف آلاف الموظفين أو الخصم من رواتبهم.
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