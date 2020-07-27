رغم كورونا.. رئيس وزراء أستراليا يعتزم حضور قمة "السبع" بواشنطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، الإثنين، أنه يعتزم التوجه إلى واشنطن في سبتمبر/أيلول المقبل لحضور قمة مجموعة السبع بالرغم من موجة كوفيد-19 التي تجتاح الولايات المتحدة.



ونقلت وكالة الأنباء الأسترالية عن موريسون قوله: "إن تحالفنا مع الولايات المتحدة هو الأساس الذي تقوم عليه استراتيجية الدفاع الأسترالية، لذا سيكون من غير المعتاد بشكل كبير ألا نغتنم كل فرصة لعقد تلك الاجتماعات وجها لوجه".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا العام، موريسون للانضمام إلى اجتماع مجموعة السبع.

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وصرح موريسون للصحفيين أنه يعتزم حضور القمة في حالة المضي قدما في عقدها أثناء تفشي جائحة كورونا.

وستعقد وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز ووزيرة الخارجية ماريز باين هذا الأسبوع سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهما في واشنطن، ابتداء من يوم الثلاثاء.

وقالت الوزيرتان البارزتان إنهما ستتبعان الإجراءات الصحية، وستقضيان أسبوعين من العزلة الذاتية عند عودتهما إلى أستراليا.