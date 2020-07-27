شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 9 حالات وفاة و1053 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعُمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم، تسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 393 حالة.

Advertisements

وذكرت الوزارة، عبر حسابها على موقع تويتر، أنه تم تسجيل 1053 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 77 ألف حالة.

وأشارت إلى أن 1729 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليتجاوز عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة 57 ألفاً.