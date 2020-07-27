مستوطنون يحرقون مسجدا في رام الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أحرق مستوطنون اليوم أجزاء من مسجد في مدينة البيرة بالقرب من رام الله وخطوا شعارات عنصرية على أحد جدرانه الخارجية.

Advertisements

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأنّ مستوطنين اقتحموا وحرقوا مرافق مسجد في مدينة البيرة وخطوا شعارات عنصرية .. وأضرمت النيران في أجزاء من المسجد، وهرع الأهالي وأخمدوها ووصلت طواقم الإطفاء إلى المكان لاستكمال عملية إخماد النيران بالكامل حتى لا تأتي على المسجد بأكمله.

ووصفت وزارة الأوقاف الفلسطينية الحادث بأنه "جريمة عنصرية" وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العمل.