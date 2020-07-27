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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 5 جنود أتراك في انقلاب حافلة عسكرية جنوبي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قُتل خمسة جنود أتراك، اليوم الاثنين، في انقلاب حافلة عسكرية كانت تقلهم، في ولاية "مرسين" جنوبي البلاد.
ووفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، فقد أصيب في الحادث أيضاً عشرة آخرون، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال مكتب حاكم الولاية: إن سبب الحادث لم يتحدد بعد.
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