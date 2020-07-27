مصرع 5 جنود أتراك في انقلاب حافلة عسكرية جنوبي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قُتل خمسة جنود أتراك، اليوم الاثنين، في انقلاب حافلة عسكرية كانت تقلهم، في ولاية "مرسين" جنوبي البلاد.



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ووفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، فقد أصيب في الحادث أيضاً عشرة آخرون، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مكتب حاكم الولاية: إن سبب الحادث لم يتحدد بعد.