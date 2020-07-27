شكرا لقرائتكم الأزمة الليبية.. عقيلة صالح يجري مباحثات رسمية بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع نظيره المغربي الحبيب المالكي، مباحثات رسمية في مقر مجلس النواب المغربي بالرباط، تناولت الأزمة الليبية.

وكانت وكالة الأنباء المغربية أفادت أن رئيس مجلس النواب الليبي، في زيارته إلى المغرب، يهدف إلى "التشاور" مع رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين في البرلمان المغربي، حول "مبادرته لحل الأزمة في بلاده".

وأضافت أن مبادرة عقيلة صالح تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي، وترتكز على الحل السياسي، لتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

من المباحثات

من المباحثات

يأتي ذلك فيما يزور وفد من حكومة الوفاق المغرب، بالتزامن مع تواجد رئيس البرلمان الليبي في الرباط.

وبحسب مصادرنا، فإن الزيارة تأتي تحت مظلة التشاور الثنائي المتواصل بين المغرب والأطراف الليبية.

من جهته، قال المتحدث باسم المجلس الرئاسي محمد عبدالناصر، إنه لا توجد ترتيبات للقاء بين خالد المشري، رئيس المجلس، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وأضاف عبدالناصر في تغريدة على "تويتر" أن زيارة المشري والوفد المرافق له جاءت بدعوة من رئاسة مجلس النواب المغربي.

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خليفة حفتر

وفي سياق آخر، بحث قائد الجيش الليبي خليفة حفتر هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب وتدخلات تركيا السلبية فيها، وإرسالها آلاف المرتزقة والإرهابيين.

كما بحث الطرفان دور الاتحاد الإفريقي في رعاية العملية السياسية والتأكيد على دعم الحوار الليبي - الليبي بعيداً عن الأطراف الداعمة للإرهاب.

وميدانيا، أكدت مصادرنا استهداف الجيش الليبي ثلاثة أهداف تابعة للوفاق وتدميرها، موضحة أن الأهداف حاولت التقدم باتجاه مواقع تمركزات قوات الجيش الليبي غرب سرت.

وتشير المصادر إلى أن عناصر من مرتزقة تركيا وصلت إلى مناطق تاورغاء وبوقرين لدعم تشكيلات الوفاق.

من جانب آخر، تواصل مقاتلات سلاح الجو بالجيش الليبي طلعاتها لرصد أي تحركات عسكرية للوفاق بالساحل الغربي لسرت.

وأكد الجيش الوطني أنه أحكم الدفاعات غرب مدينة سرت. وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش قام بتدعيم خطوط القتال غرب المدينة، إضافة لتدعيم القوات المنتشرة في مدن سرت والجفرة ومنطقة الهلال النفطي.