بني ملال.. 5 إصابات جديدة بكورونا سجلت بين ركاب حافلة قادمة من طنجة

أكدت التحاليل المخبرية، ليلة أمس الأحد، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في إقليم بني ملال، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 200 حالة، منذ تفشي وباء كورونا المستجد.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن التحاليل المخبرية، التي أجريت لـ36 شخصا، في إقليم بني ملال، أظهرت، اليوم الإثنين، إصابات بالفيروس التاجي بين مسافرين عبر حافلة، قادمة من مدينة طنجة، بعدما جرى توقيفها، صباح أمس، عند مدخل مدينة بني ملال.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الامر يتعلق بسيدة تقطن في جماعة أيت إسحاق، تبلغ من العمر 26 سنة، وحالة أخرى من جماعة اغرم العلام 33 سنة، وشخص آخر من جماعة اولاد ايعيش 22 سنة، وشاب من أزيلال 26 سنة، أما الإصابة الخامسة، فتعود إلى مساعد سائق الحافلة، إذ نقل الجميع إلى إحدى الفنادق وسط المدينة، من أجل الخضوع للعلاج.

وكانت عناصر الدرك الملكي قد أوقفت الحافلة، التي كانت في مدخل المدينة على حدود جماعة اولاد يعيش، التي كانت تقل 36 شخصا، وتم توجيهها إلى المستشفى الجهوي في بني ملال قصد إخضاع جميع ركابها للتحاليل المخبرية، الخاصة بالكشف عن كوفيد-19، فيما تقرر حجز الحافلة المذكورة، وتوقيف سائقها، وفتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة في الموضوع.