صلاة الأضحى بالمساجد والساحات.. 7 دول عربية تمنع و4 تسمح

قررت 7 دول عربية، حتى مساء أمس الأحد الأحد، منع إقامة صلاة عيد الأضحى، الجمعة، في عموم المساجد والساحات؛ خشية تفشي فيروس “كورونا”، بينما قررت 4 دول إقامتها جزئيا أو كليا، ولم تعلن 11 دول عن موقفها بعد.

وبحسب وكالة الأناضول فإن الدول التي منعت إقامة صلاة عيد الأضحى هي كل من الجارة الجزائر وسوريا، وسلطنة عمان، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، بالإضافة إلى المغرب.

وهكذا وفي الجزائر قالت اللجنة الوزارية للفتوى، عبر بيان، إن صلاة عيد الأضحى تؤدى في البيوت جماعة أو فرادى ومن دون خطبة.

كما أعلنت وزارة الأوقاف بالحكومة التابعة للنظام السوري عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في محافظتي دمشق وريف دمشق؛ بسبب زيادة تفشي الوباء.

أما بسلطنة عمان فقررت اللجنة العليا المكلفة بمواجهة “كورونا” الإغلاق التام بين محافظات السلطنة، إضافة إلى استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

وفي الأمارات أعلن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، سيف الظاهري، في تصريح صحفي، أنه تقرر إقامة صلاة عيد الأضحى في المنازل، على أن تُبث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة

الشأن ذاته في مصر، حيث أعلنت الحكومة المصرية، في بيان، السماح بأداء صلاة عيد الأضحى من أحد المساجد الكبرى فقط، وبعدد محدود من المصلين، ما يعني منعها في عموم المساجد والساحات.

كما أعلنت وزارتا الداخلية والصحة العراقيتين، في بيان مشترك، فرض حظر تجوال شامل في البلاد، خلال عطلة عيد الأضحى، للحيلولة دون تفشي “الفيروس”. وهو ما يعني منع الصلاة في عموم المساجد والساحات.

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السماح الجزئي أو الكلي.. 4 دول

في الكويت قال المتحدث باسم الحكومة، طارق المزرم، في تصريح صحفي، إن مجلس الوزراء وافق على إقامة صلاة عيد الأضحى في جميع مساجد الدولة ومصليات العيد الخارجية التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع الالتزام بشروط وزارة الصحة في هذا الشأن.

وفي الأردن أعلنت وزارة الأوقاف، الأحد، إقامة صلاة عيد الأضحى، في كافة جوامع المملكة، وفي المصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة، مع الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة العامة.

أما في السعودية فأعلنت أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، عبر بيان في 13 يوليوز الجاري، إقامة صلاة عيد الأضحى لهذا العام في الجوامع والمساجد المهيئة فقط (دون تحديدها). وأفادت الوزارة، الأحد، بتحديد مئات المساجد في مختلف أنحاء المملكة لأداء صلاة العيد.

من جهتها أعلنت السلطات القطرية، الأحد، تفاصيل المرحلة الثالثة من تخفيف القيود التي فرضتها بسبب تفشي “كورونا”، وتشمل إعادة فتح عدد محدود من المساجد ومصليات العيد، لأداء صلاة عيد الأضحى، مع الأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة.

11 دولة لم تعلن مواقفها

وفق ، فإن 11 دولة عربية لم تعلن بعد مواقفها من أداء صلادة عيد الأضحى في المساجد والساحات العامة. وهذه الدول هي: ليبيا، فلسطين، اليمن، لبنان، تونس، السودان، البحرين، الصومال، موريتانيا، جييوتي وجزر القمر.

وأصاب “كورونا”، حتى مساء الأحد، أكثر من 16 مليون و376 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 651 ألفا، وتعافى نحو 10 ملايين 3 وآلاف، بحسب موقع “worldmeter” المختص بإصحاء ضحايا الفيروس.