راموس يستقبل مولودا جديدا- صورة

استقبل لاعب كرة القدم الإسباني، وقائد فريق ريال مدريد، سيرجيو راموس، مساء أمس الأحد، مولوده الجديد، الذي أطلق عليه اسم ماكسيمو أدريانو.

وشارك راموس على صفحته الرسمية على أنستغرام صورته مع مولوده الجديد مع زوجته، وعلق عليها: “سعيد للغاية لكوني قادرا على تقديم ماكسيمو أدريانو لكم، الذي ولد في الساعة 6:56 مساء، ووزنه 3.270 كيلوغراما”.

وأضاف: “الأم والطفل بخير، ودائمًا فخور بك يا حبيبتي.. أحبك بجنون”.

واستقبل راموس رابع أطفاله تزامنا مع احتفاله بنيل لقب الليغا الإسبانية، الذي أدى دورا كبيرا في قيادة ريال مدريد لتحقيقه.