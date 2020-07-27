وفاة الموسيقي د. غاوي غاوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي البروفيسور غاوي ميشيل غاوي، اليوم الإثنين، نتيجة إصابته بمرض عضال، ويعد غاوي من أبرز الموسيقيين الفلسطينيين، وأحد أعمدة الموسيقى في فلسطين، وهو من مدينة الناصرة، وشغل منصب عميد كلية الفنون في جامعة النجاح الوطنية في نابلس.

ولد غاوي في الناصرة عام 1950، وحصل على شهادة الدكتوراة في الموسيقى من جامعة صوفيا في بلغاريا عام 1978، وله العديد من الأعمال الموسيقية منها: "ملحمة كفر قاسم"، و"أنا من هذه المدينة"، كما لحن أشعارًا لمحمود درويش وتوفيق زياد، والعديد من الشعراء الآخرين، وكان قائدا لفرقة الجامعة الموسيقية التي قدمت العديد من العروض على مسارح مختلفة.

شارك كعضو لجنة تحكيم في عدة برامج غنائية وموسيقية، مثل برنامج "نيو ستار"، وبرنامج "سمعنا صوتك".

كما عمل سابقا مديرا لفضائية النجاح، وكان أحد مؤسسي كلية الفنون الجميلة في الجامعة وعميدها السابق.