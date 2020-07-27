مسيرة للدراجات النارية من يافا إلى القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنطلقُ مسيرة للدراجات النارية من مدينة يافا إلى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، تنظمها مجموعة شبابية، تزامنا مع وقفة الحجاج على جبل عرفة، يوم الخميس المقبل.

ووجّه ناشطون دعوة إلى شباب يافا والمناطق المجاورة من أصحاب الدراجات النارية، للمشاركة في المسيرة التي ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً، إذ سيكون التجمّع في حديقة الغزازوة والانطلاق إلى القدس، وتناول طعام الإفطار في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وتأتي هذه المسيرة ردا على دعوات المستوطنين الذين يتجهزون لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، يوم الخميس المقبل، في "يوم عرفة"- حسبما ذكر ناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي.

ويتوقع القائمون على المسيرة مشاركة واسعة للمئات من سائقي الدراجات النارية من بلدات متعددة بينها يافا واللد والرملة وأم الفحم وباقة الغربية والطيبة وقلنسوة وغيرها.