الصحة الإسرائيلية: 1039 إصابة جديدة بكورونا والوفيات ترتفع لـ473

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت 1039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لوحظ تراجع بعدد الفحوصات التي تجرى لاكتشاف الفيروس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين.

كما سجلت 5 وفيات جديدة في الساعات الأخيرة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 473 حالة وفاة، علما أنه سجلت، أمس الأحد، 13 حالة وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 35076، علما أن عدد الإصابات التي سجلت في البلاد منذ آذار/مارس الماضي بلغت 62626 إصابة، فيما تعافى من الفيروس 27077 مصابا.

وتواصل الحالات الخطيرة في الارتفاع، حيث يرقد في المستشفيات في البلاد 317 مصابا بحالة خطيرة جدا، بينهم 104 تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتظهر معطيات وزارة الصحة بانخفاض الفحوصات التي تجرى لاكتشاف فيروس كورونا، حيث أجريت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12119 فحصا، منها 1039 دلت النتائج بأنها موجبة، فيما بلغ معدل الإصابات والعدوى 8.5%، هذا يعني أن واحد من كل 12 شخصا مصاب بالفيروس.

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وفي ظل الارتفاع في الإصابات بالفيروس كورونا وعدد الإصابات الخطيرة التي تستدعي العلاج في المستشفيات، فإن أقسام كورونا في المستشفيات التي عاودت نشاطها ما عادت تتحمل الضغط، بحيث أن 4 مستشفيات تجاوزت عتبة الإشغال التام في أقسام كورونا، وتضطر هذه المستشفيات إلى نقل مرضى كورونا إلى مستشفيات في مركز البلاد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة عن 6 مدن وتجمعات سكنية مناطق حمراء التي تسجل بها معدلات عالية بالإصابة بالفيروس ما يستوجب حملة توعية، وتكثيف الفحوصات وإنفاذ القانون والإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي، وهذه المدن: قلنسوة، وبني براك، وبيت شيمس، ومستوطنات، إلعاد، وبيتار عيليت وموديعين عيليت.

ومنذ يوم الثلاثاء الماضي سجلت بالعديد من البلدات والتجمعات السكنية معدلات قياسية وخلال 5 أيام سجلت في بني براك، 884 إصابة، وبيت شيمش 410، وتل أبيب 368، وملبس (بيتح تكفا) 302، وأسدود 286، وموديعين عيليت 280، وبيتار عيليت 272، وحولون 270، وقلنسوة 248، وبئر الشبع 245، وإلعاد 235، وحيفا 195، وريشون لتسيون 178، واللد 165، وعسقلان 164، وام خالد (نتانيا) 152، والرلمة 143، والطيبة 127، وصرفند (رحوفوت) 126، ومرات غان 125، وبت يام 122 والناصرة 115 إصابة جدية شخصت خلال 5 أيام.

يشار إلى أنه في أعقاب تغيير في إجراءات الحجر الصحي، فقد تم منذ يوم الأربعاء الماضي، تحرير أكثر من 14000 شخص من الحجر الصحي، وتم تعريفهم على أنهم يتعافون من كورونا.

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