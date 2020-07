اليونان تمنح سفير الإمارات وساماً رفيعاً

الإثنين 27 يوليه 2020

منحت اليونان محمد مير عبد الله الرئيسي، سفير دولة الإمارات فوق العادة لدى اليونان، وساماً رفيعاً، تقديراً للدور الفاعل والجهود المقدَّرة التي بذلها خلال فترة عمله سفيراً لدولة الإمارات لدى اليونان.



وقلّد نيكوس ذينذياس، وزير الخارجية اليوناني، السفير وسام "Grand Cross of the Order of Phoenix"نيابة عن إيكاتيريني ساكيلاريوبولو- رئيسة الجمهورية اليونانية، في المراسم التي جرت في مقر الخارجية اليونانية، حيث أثنى الوزير، خلال كلمة له، على الدور الفاعل الذي قام به الرئيسي في دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع.

Advertisements

من جانبه، أعرب الرئيسي، في كلمة له، عن شكره وتقديره للتكريم الذي حظي به، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وأعرب عن اعتزازه بهذا الوسام الذي يعبّر عن عمق علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المتميز، مشيراً إلى تطلع دولة الإمارات دائماً إلى تعاون وثيق بما يخدم شعبي البلدين.